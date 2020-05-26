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منوعات

بعد تخفيف القيود.. بريطانيون يتزاحمون على الشواطئ ومشاجرات على أسبقية الحجز

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت بريطانيا من فترة تخفيف قيود العزل على مواطنيها، والتي فرضتها منذ بداية ظهور فيروس كورونا وتفشيه بين مواطنيها لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن عادت لفتح أبوابها من جديد في الأيام الماضية مع اتباع الإجراءات الوقائية. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تخفيف القيود في بريطانيا أدى إلى خروج المواطنين بكثافة في الشوارع، ومع الارتفاع الزائد في درجات الحرارة وحلول فصل الصيف، اتجه الجميع إلى الشواطئ. 

واندلعت المشاجرات على شواطئ بريطانيا بطريقة غريبة، ولأول مرة يكون المواطنون البريطانيون غير منظمين وتنشب بينهم الخلافات التي أدت إلى المشاجرات والضرب في النهاية للخلاف على أسبقية حجز الأماكن المشمسة على الشواطئ.

وتسببت الأعداد الكثيفة للمواطنين على الشواطئ في وجود أفراد شرطة لكل مجموعة على الشاطئ حتى يمنعوا التزاحم والمشاجرات بين المواطنين. 

وبالرغم من تحذيرات الحكومة بالحفاظ على المسافة الاجتماعية بين المواطنين، إلا أنهم خرجوا بكثافة إلى الشوارع والشواطئ بعد تعرضهم لموجة حارة.
بعد تخفيف القيود.. بريطانيون يتزاحمون على الشواطئ ومشاجرات على أسبقية الحجز
بعد تخفيف القيود.. بريطانيون يتزاحمون على الشواطئ ومشاجرات على أسبقية الحجز
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