حتى 30 مايو.. رقابة الصادرات تمنح الشركات مهلة لتسجيل المصانع الموردة من الخارج

منحت الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات مهلة لنحو 672 شركة حتى 30 مايو الجاري، لتقوم باستيفاء الملفات الخاصة بها، تطبيقا للقرار 43 الصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.













وقالت الرقابة على الصادرات فى تقرير لها إنها قامت بإنذار الشركات حتى أواخر الشهر الجاري، للقيام باستيفاء جميع الملفات الخاصة بها، حتى لا تتعرض تلك الشركات للشطب من سجلات الهيئة.









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وأضافت أنه فى حال عدم الاستيلاء سوف تضطر الشركات تقديم ملفات جديدة حال انتهاء المدة المقررة، والممتدة منذ 23 أبريل الماضي حتى أواخر مايو.









ونوه التقرير إلى أن الشركات التركية والصينية تستحوذ على النصيب الأكبر من قائمة الشركات الموردة للسوق المحلية، والتي تم إنذارها وفقا للقرار.







