السواح: انضمام المقاولات لمبادرة البنك المركزي أدى إلى انتعاش القطاع

أشادت خبيرة سوق المال داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بمبادرة البنك المركزي بتخصيص 100 مليار جنيه ساهمت فى معالجة أزمة السيولة النقدية التي عانت منها الشركات خاصة في قطاع المقاولات والتشييد منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وقالت «السواح» في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ضم قطاع المقاولات للمبادرة إضافة إلى السياحة والصناعه أدى إلى انتعاش هذا القطاع الهام.





ولفتت إلى أن المبادرة تمنح الشركات القروض بفائدة 8 % للشركات التي حجم أعمالها السنوية 50 مليون فأكثر بعد معاناة الشركات من توفير السيولة.





وأكدت خبيرة سوق المال، أن قرار البنك المركزي المصري، يدل على وعي الحكومة وإدراكها بأهمية قطاع المقاولات الذي يمثل الذراع الرئيسي للنمو في أي دولة.





وقالت: «أتوقع سرعة دوران عجلة الإنتاج سريعًا بعد العيد مع اتجاه الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر والتعايش مع الأزمة».