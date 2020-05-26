فى 15 دقيقة .. أسرع طريقة لتحضير البسكويت





المقادير لتحضير البسكويت



كوب عصير برتقال





فى العجان أضيفى الزبدة و السكر ،والبيض، والفانيليا وقومى بتشغيل العجان ليتجنسوا تماما



إبدئى فى إضافة عصير البرتقال إلى الخليط السابق و استمرار الخفق لمدة دقيقة.



ملعقة صغيرة فانيلياملعقة صغيرة بيكنج باودركوب سكربيضة2 كوب دقيقكوب زبدةطريقة التحضيرأضيفى الدقيق والبيكينج بودر بعد خلطهم للعجان وأبدئى فى التشغيل حتى تتماسك العجينة جيدًا.تشكل العجينة وترص ويتم رصها فى صينية وتوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن يتحول لونه إلى اللون الذهبى ولن يستغرق أكثر من 15 دقيقة ويتم إخراجه .