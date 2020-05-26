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مرأة

فى 15 دقيقة .. أسرع طريقة لتحضير البسكويت

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:58 ص
البسكويت
البسكويت
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لمياء الياسين
يعد البسكويت من الحلويات المحببة للكبار والصغار يمكن تحضيرها بمذاق لا يقاوم أحلى من المحلات وبتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى.


المقادير لتحضير البسكويت

     ملعقة صغيرة فانيليا
     ملعقة صغيرة بيكنج باودر
     كوب سكر
     بيضة
    2  كوب دقيق
     كوب زبدة
     كوب عصير برتقال

طريقة التحضير
    فى العجان أضيفى الزبدة و السكر ،والبيض، والفانيليا وقومى بتشغيل العجان ليتجنسوا تماما
    إبدئى فى إضافة عصير البرتقال  إلى الخليط السابق و استمرار الخفق لمدة دقيقة.
    أضيفى الدقيق والبيكينج بودر بعد خلطهم للعجان وأبدئى فى التشغيل  حتى تتماسك العجينة جيدًا.
    تشكل العجينة وترص ويتم رصها فى صينية وتوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن يتحول لونه إلى اللون الذهبى ولن يستغرق أكثر من 15 دقيقة ويتم إخراجه .
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