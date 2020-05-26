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مرأة

إزاى تتعاملي مع طفلك فى العزل المنزلي؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:10 م
التعامل الصحيح مع
التعامل الصحيح مع الأطفال في العزل المنزلى
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثير من الأشخاص بالضيق الشديد نتيجة الشعور بالملل لعدم الخروج من المنزل، وتحار الأمهات فى الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأطفال.


وفى هذا السياق، تقدم أخصائي تعديل السلوك نهى أبو سنة، خطوات للتعامل مع الأطفال فى ظل العزل المنزلى الذي امتد لأكثر من شهر.


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- تقسيم الأمور الخارجة عن السيطرة والأمور التي لا تزال تحت السيطرة بعد تجمع الأسرة في المنزل.


- تركيز الطاقة والجهود على الأمور التي لا تزال تحت السيطرة، لأننا الآن لا نتحكم في الأمور الخارجة عن سيطرتنا والتركيز عليها سيفقدنا الطاقة بلا جدوى.


- إعادة ترتيب الأولويات في جدول (كصحة الأسرة وحماية العائلة من الإصابة بفيروس كورونا).


- بعد توقف الدراسة، تعاني الأمهات من عدم السيطرة على الأطفال، لذلك، إذا أردتِ من أطفالك الاهتمام بدروسهم، عليكِ خلق روتين مريح لهم داخل البيت.


- العزل المنزلي فرصة لاكتساب وتعليم مهارات مختلفة خاصة بعد فتح المجال بالمجان على الإنترنت.


- التغيير مطلوب، فمن الممكن تغير ديكورات البيت وغرف الأطفال في ترتيبهم.


- التفاعل الأسري أمر مهم، وفي هذه الفترة، يمكن استغلال الألعاب الجماعية.


- التواصل مع الأهل والأصحاب يخفف من وحشة العزل، قوموا بعمل مكالمات جماعية من خلال تطبيقات مواقع التواصل المختلفة.

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