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محافظات

لليوم الثالث.. شوارع الفيوم خاوية في عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:12 ص
شوارع الفيوم
شوارع الفيوم
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قسم المحافظات
لليوم الثالث على التوالي، خلت شوارع مدينة الفيوم، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، من أي مظاهر لاحتفالات العيد ولهو الأطفال وطقوس المواطنين واحتفالاتهم بفرحة العيد، كما خلت الشوارع من المارة، وسيارات النقل الجماعي والخاصة.


وشهدت الشوارع لليوم الثالث  هدوءًا تاما، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بحظر التجمعات والاحتفالات بالعيد، تحسبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.


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كان محافظ الفيوم أصدر قرارًا بغلق كل الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح أول أيام العيد  حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.


كما شمل القرار غلق محميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعي داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازي لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من كل الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.


وشدد "الأنصاري" على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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