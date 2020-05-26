كلاسيكو ألمانيا.. موعد مباراة دورتموند وبايرن ميونخ في البوندسليجا



موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في الكلاسيكو





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، معقل بوروسيا دورتموند.





وستُنقل المباراة، عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.





وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد بطل البوندسليجا بشكل كبير، كونها تجمع بين بايرن المتصدر برصيد 61 نقطة، ووصيفه دورتموند المتأخر عنه بفارق 4 نقاط.





يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، غريمه التقليدي بايرن ميونخ، اليوم، الثلاثاء، في "الكلاسيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.