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محافظات

ثالث أيام العيد.. حدائق ومتنزهات بني سويف خاوية من المواطنين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:16 ص
كورونا تغيب المواطنين
كورونا تغيب المواطنين عن الحدائق والمتنزهات
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محمد عبد الحليم
خلت حدائق ومتنزهات وكورنيش النيل في محافظة بني سويف، من المارة والزائرين، لليوم الثالث على التوالي.


كما خلت أغلب الشوارع والميادين والمساحات الخضراء، والمواقف، في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، من أي مظاهر للخروج والتنزهة ومن العادات التي اعتادها الاهالي أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المُستجد.


واستمرت الحدائق والمتنزهات في غلق أبوابها أمام المواطنين، والذين التزموا بيوتهم تنفيذًا لقرار منع التجمعات، وخلت كذلك الشوارع من المارة والسيارات إلا عدد قليل من "دراجات الديلفري".


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يأتي ذلك فيما منعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، المواطنين من التواجد بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، كذلك غلقه أمام حركة السيارات، اليوم الثالث على التوالي، مع توفير طرق بديلة للمرور خارج ساعات الحظر.


من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك شهد غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل وغلق مواقف السيارات وأن الهدوء يسود الشارع السويفي مع التزام ملحوظ من المواطنين بقرارات الحكومة، وتم غلق طريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن، ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.


وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تجري متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام بجميع المدن والقرى، حيث تم التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة، والتي تأتي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
ثالث أيام العيد.. حدائق ومتنزهات بني سويف خاوية من المواطنين
ثالث أيام العيد.. حدائق ومتنزهات بني سويف خاوية من المواطنين
ثالث أيام العيد.. حدائق ومتنزهات بني سويف خاوية من المواطنين
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