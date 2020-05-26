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أخبار العالم

الكويت: إعادة تشغيل العيادات الخارجية بالمرافق الصحية نهاية مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:13 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أصدرت وزارة الصحة الكويتية، تعليمات بعودة تشغيل العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بضوابط، اعتبارا من 31 مايو الجاري.

وطالبت الصحة الكويتية- في تعميم لها اليوم الثلاثاء - جميع المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية، بارسال خطة لتشغيل العيادات وقائمه بأسمائها، وكذلك أسماء القائمين عليها من الأطباء؛ وذلك تزامنا مع خطة الوزارة الزمنية لعودة العمل الطبي تدريجيا في العيادات الخارجية.

وأوضحت أن خطة التشغيل تبدأ من 31 مايو الجاري، بحيث يكون بدء العمل بنسبة 30%، حتى الأول من يوليو المقبل، لترتفع إلى 50% بحلول 16 أغسطس المقبل، حتى تصل نسبة التشغيل الى 100% بحلول شهر أكتوبر  المقبل.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أعلن الليلة الماضية، اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لقرار عدم تمديد الحظر الشامل عقب الانتهاء منه يوم 30 مايو الجاري، مشيرا الى أنه  تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي، على أن يتم تحديد مواعيده تفصيلا، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي يوم الخميس المقبل.
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