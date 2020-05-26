أخبار السعودية اليوم.. حقيقة عودة العمرة.. مواعيد حظر التجول بداية من 31 مايو.. وصاعقة قوية تضرب منزلا في المملكة

صاعقة قوية تضرب منزل في السعودية

الداخلية السعودية تكشف حقيقة عودة العمرة

السعودية تعلن تعديل مواعيد حظر التجول بداية من 31 مايو









قام أحد المواطنين في السعودية بتصوير صاعقة رعدية شديدة تعرضت لها منطقة عسير في السعودية، أدت إلى إتلاف شجرة معمرة وإتلاف بعض الأجهزة الكهربائية في منزل أحدهم.











وتداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع "تويتر"، مقاطع فيديو تم التقاطها للصاعقة التي ضربت الشجرة والمحول الكهربائي الواقع بجانبها وبعض الأثاث في المنزل.











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نجح أحد الرواد في تصوير لحظة ضرب الصاعقة للمنزل، ليثبت أنه حادث طبيعي بعد شك المواطن الذي تعرض منزله للإتلاف أن أحدهم كان يريد إحراق منزله.











ويظهر في المقطع آثار إتلاف الصاعقة للأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلا عن الهزة القوية التي أحدثتها في المنزل وأدت إلى فزع المواطنين في المنطقة المحيطة بالمنزل.











جدير بالذكر أن الصاعقة لم تتسبب في أي خسائر بشرية، وكانت الخسائر شجرة معمرة وبعض الأدوات الكهربائية بحسب ما ظهر في الفيديو.









وأعلنت الداخلية السعودية، استمرار تعليق العمرة والزيارة، مشيرة إلى مراجعة هذه القرارات بشكل دوري.











وأكدت الداخلية السعودية أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.









وقالت إن إيقاع العقوبات المقررة يتم على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).









وحث مسئول في الداخلية السعودية، المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، على استشعار المسئولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.









وأعلنت الداخلية السعودية، تغيير أوقات السماح بالتجول في مناطق المملكة لتصبح من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، بداية من الأحد المقبل 31 من مايو، وحتى السبت الموافق 28 من شهر شوال.











وأعلنت السعودية تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.









فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.









كما أعلنت عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.









وقررت - ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال - السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.









وشملت القرارات استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.