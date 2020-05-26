الداخلية: تعامل حاسم مع مخالفات البناء بالتعاون مع المحليات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرارات المتعلقة بضبط مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.









يأتي ذلك فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتى يمكن حال استمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.







