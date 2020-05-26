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حوادث

الداخلية: تعامل حاسم مع مخالفات البناء بالتعاون مع المحليات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرارات المتعلقة بضبط مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


يأتي ذلك فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتى يمكن حال استمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.


وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
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