عادل إمام بالنسبة لى مدرسة.. طارق الإبيارى يكشف عن تحضيراته لدوره في فلانتينو

قال الفنان طارق الإبيارى إنها المرة الأولى له فى التعامل مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وإن بهجت قمر قام بكتابة دوره فى مسلسل "فلانتينو" بطريقة جيدة.





وأضاف "الإبيارى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي": "دى تانى مرة أشتغل مع الأستاذ رامى من بعد مسلسل عايزة أتجوز"، موضحا أنه يحب العمل معه.





وتابع: "الفنان عادل إمام يعتبر مدرسة بتعلم منه كل ثانية"، مشيرا إلى أن الدور كان صعب بالنسبة له بسبب حفظ الأرقام الكثير التى كان يجب أن يحفظها.





وأوضح أنه درس الكثير عن الأشخاص أصحاب متلازمة تذكر الأشياء بسبب شخصية رفاعة، وقال: "فضلت أقرا كتب فى التمثيل إن أزاى أتخيل فى دماغى كل حاجة حصلت علشان أصدقها".





وأكد: "كل دور بعمله فى أى مسلسل بالنسبالى صعب وبصعبه على نفسي علشان أأديه بطريقة أفضل"، متابعا أن شخصية رفاعة بمسلسل فلانتينو بالأخص كانت يجب دراستها لفترة أطول نظرا لصعوبتها.