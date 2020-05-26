الأنشطة الطلابية في زمن كورونا.. 9 نماذج محاكاة في كيان واحد.. استكمال الفعاليات أونلاين.. وOur vision تحتفل بـ 14 عاما رؤية مختلفة

اتحاد طلاب آداب عين شمس نموذجا قبل تعليق الدراسة وبعد

"Our vision".. أربعة عشر عاما من النشاط الطلابي وتجربة مختلفة مع كورونا

مجلس نماذج المحاكاة.. فكرة جديدة على الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية

لا ينكر أحد دور الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، في توعية الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل وشغل المناصب القيادية من خلال التأهيل في نماذج المحاكاة والاتحادات الطلابية، ولكن مع انتشار فيروس كورونا كورونا وتعليق الدراسة، كان لهم دور آخر بطرق مختلفة نتعرف عليها من خلال التقرير التالي.





تجربة جديدة يقدمها طلاب جامعة عين شمس "مجلس نماذج المحاكاة"، يضم ما يقرب من 9 نماذج في؛ الدولة المصرية، والبرلمان المصري، ومجلس الوزراء، والمجلس المحلى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامى، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.











بدأت الفكرة عام 2015، وتم التدريج فيها حتى تبلورت وظهرت بالشكل الكامل أمام الطلاب عام 2019.





ويهدف مجلس النماذج إلى تعليم التدريب وتثقيفهم في المجالات المختلفة؛ السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، ونشر الوعي ما بين الطلاب ورفع كفاءتهم الشخصية، مثل التخطيط ومهارات العرض والإلقاء والثقة بالنفس، وغيرها من المهارات.







كما يضم المجلس: وحدات متخصصة في الأبحاث ويصدر عنها بحث في كل المجالات وهدفها تزويد الطلاب بالمعلومات الموثوقة لإخراج أحسن ما لديهم من مقترحات، بالإضافة إلى مجلة "آفاق طلابية" التي تعتبر بمثابة منصة لتعبير الطلاب عن آرائهم في كل ما يحدث حولهم في العالم كله وليست مصر فقط.





وكذلك قناة مجلس النماذج على موقع "يوتيوب"، والتي من خلالها يتم توثيق جميع فعاليات مجلس النماذج والتعريف به.











يعمل مجلس النماذج في الفترة المقبلة على خطة التوسع، بحيث أن يكون موجود في أكثر من جامعة ولا يتوقف على جامعة عين شمس، بالإضافة إلى زيادة عدد النماذج به ليتجاوز الـ 20 نموذجا، ومن خلاله سيتم توفير العديد من المعلومات عشان للطلاب عن كل المنظمات المحلية والعالمية كنوع من التأهيل للتمكين في المستقبل.





ويطمع مجلس النماذج لإنشاء وحدات متخصصة للترجمة ويكون هدفها نشر كل جميع الأبحاث والتدريبات العملية التي ينتجها حتى تكون متاحة للعالم أجمع.





في السياق نفسه، يعتبر النشاط الطلابي "Our vision" بكلية التجارة جامعة القاهرة، من أقدم الأنشطة في الجامعة، وتم تأسيسه منذ 24 عاما، جيل يسلم جيل، حيث يسعى لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في تطوير قطاع التعليم وتقليل الفجوة بين سوق العمل وما يدرسه الطلاب.





تقوم برامج "Our vision"، على أساس المصادر العلمية الموثوقة واستشارة أهل الخبرة من المدربين الذين لديهم سنوات عديدة من الخبرة لمجالاتهم وسوق العمل.





وتشمل فعاليات والأنشطة الخاصة بهم وأساسها برامجهم التدريبة في 8 مجالات مختلفة وهي؛ المحاسبة، وريادة الأعمال، والمراجعة، والبنوك، والتسويق، والمبيعات، والموارد البشرية، والإعلانات.





واستطاع النشاط الطلابي، في ظل انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة للوقاية من الجائحة العالمية، أن يتواصل مع أعضائه ليكمل هدفه في تدريب الطلاب ورفع خبراتهم وتأهليهم لسوق العمل عن طريق المحاضرات الإلكترونية.





وتهدف المحاضرات الإلكترونية إلى تشجيع الطلاب على التعلم والتعرف على الكثير من المجالات الموجودة في سوق العمل، وكيفية استغلال الشبكة العنكبوتية بطريقة مفيدة في التعلم الإلكتروني من البيت.





في سياق متصل، منذ أن تم إعلان فوزه باتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، في العام الجامعي الحالي 2019/ 2020، وبدأ نشاطه وفعالياته الملحوظة التي يشهد لها الجميع في الكلية.





وكانت أولى فعالياته في اللجنة الثقافية زيارة بانوراما حرب 6 اكتوبر ونادي 6 اكتوبر في رحلة تثقيفية ضمن احتفالات نصر القوات المسلحة في الـ6 من أكتوبر 1973.





كما تم تنظيم مسابقة للقرآن الكريم، وندوة تثقيفية تحت مسمى "كيف تختار مسار حياتك" بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات والأكاديمية العربية للعلوم الأمنية.









أما اللجنة الرياضية، فنظمت مسابقة تحت مسمى "أولمبياد آداب" وتشمل ألعاب: تنس الطاولة وشد الحيل ومصارعة الذراع واللياقة البدنية "السويدي" .





أما اللجنة العلمية، فقد نظمت مسابقة دوري المعلومات، كما نظمت اللجنة الفنية فريق آداب للفنون، ومسابقة الفنون التشكيلية تحت مسمى "شغل ايدك".





وكانت لجنة الجوالة نظمت ورشا خاصة بدور الجوالة لصقل الجوالين، في الوقت الذي نظمت لجنة الأسر حملات توعية من خلال الأسر الطلابية تهدف للتوعية والمشاركة، ونظم الاتحاد رحلة ترفيهية لمدينة شرم الشيخ مدعمة بنسبة 50% للطلاب.





ولم يتوقف اتحاد طلاب كلية الآداب عند هذا الحد، فمع انتشار فيروس كورونا، ووقف النشاط الطلابي تزامنا مع تعليق الدراسة، تم تحويل جميع فعاليات الاتحاد من الأنشطة إلى الأون لاين، حيث نظم الاتحاد حملات توعية للطلاب ضد الوباء العالمي.







وعند صدور قرار إلغاء الامتحانات واستبداله برسائل بحثية، قاموا بمساعدة الطالب في عمل الأبحاث وتحميل فيديوهات عن كيفية عمل الأبحاث والإجابة على أسئلة الطلاب بجميع الطرق للحفاظ على صحتهم ومستقبلهم العلمي.









ونظم الاتحاد أول معسكر لمجلس اتحاد الكلية لأول مرة في الجامعات منذ فترة طويلة.











ويهدف اتحاد طلاب كلية الآداب 2020، إلى أن يغرز في طلاب الكلية معنى اتحاد طلاب وكيف يعمل وما هي أهدافه.





ونظمت اللجنة الاجتماعية رحلة ترفيهية لدريم بارك، بالإضافة إلى دعم المصاريف الكلية والكتاب الجامعي والذي وصل إلى 100% أحيانا، وكذلك تنظيم مسابقة في لعبة الشطرنج.يرأس الاتحاد عمر محمود وشهرته "تريكة"، وأمناء اللجان هم: أمين اللجنة الثقافية إسلام حسن، أمين اللجنة الرياضية طارق يحيى، أمين اللجنة الاجتماعية علي طارق، أمين لجنة الجوالة إسراء نصر، أمين اللجنة الفنية خلود مصطفى، أمين اللجنة العلمية الطالبة آلاء سامي.