مصحف وسبحة.. مقتنيات رجاء الجداوي بمستشفى العزل.. ومن يتصل بها من النجوم

حرصت الفنانة القديرة رجاء الجداوي على اقتناء مصحف وسبحة داخل غرفتها رقم ١٢٢ بالدور الثاني بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي ب محافظة الإسماعيلية.









وحسب المصادر، تحرص الفنانة القديرة على قراءة القرآن وتداوم على ترديد الأدعية.









وأضافت المصادر أنها تتلقى اتصالات هاتفية من الأقارب وابنتها أميرة وحفيدتها رضوى والأصدقاء، ومنهم الفنانة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، ويتبادلن الحديث للاطمئنان على صحتها.









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وتقول المصادر إن الفنانة رجاء الجداوي تشتاق لرؤية حفيدتها الوحيدة رضوى، خاصة أنها شديدة الارتباط بها، ودائمة الدعاء لها بالشفاء من أجلها.









ونشرت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تجمعها بحفيدتها، متمنية الشفاء والعودة إليها.











وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلت إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.









وشاركت الفنانة القديرة فى الموسم الرمضاني بمسلسل" لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربينى.