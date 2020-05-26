AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع زيارة المقابر بأسيوط

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:07 م
خلو الشوارع من المواطنين
خلو الشوارع من المواطنين في عيد الفطر
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الحكومة، حيث شهد ثالث أيام عيد الفطر المبارك غلق تام لجميع الحدائق والمتنزهات العامة ومنع التجمعات وخصوصًا على كورنيش النيل ومنع وسائل النقل العام ومنع الزيارات للمدافن واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخالفة لذلك.

بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

وأوضح محافظ أسيوط أن متابعة قرارات الحكومة تتم على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لضمان الالتزام بكل المدن والقرى.

مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية خاصة الصحية وتطهير بعض الشوارع والقرى في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن مناشدا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظًا على صحتهم.

وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" لافتًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل واتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع زيارة المقابر بأسيوط
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع زيارة المقابر بأسيوط
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع زيارة المقابر بأسيوط
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع زيارة المقابر بأسيوط
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع زيارة المقابر بأسيوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق القانون بحزم في شم النسيم وغلق الحدائق والمتنزهات ببني سويف

هدوء والتزام.. غلق الحدائق وطريق الكورنيش ببني سويف في شم النسيم.. فيديو

تزامنا مع شم النسيم.. حملات ميدانية لمتابعة استمرار غلق الحدائق بأسيوط.. صور

محافظ بني سويف يطمئن ميدانيا على تطبيق قرارات غلق الحدائق العامة والكورنيش

محافظ الشرقية لـ صدى البلد: التنسيق مع الأمن للتعامل بحزم مع المخالفين خلال عيد الفطر

لمنع التجمعات.. حملات ميدانية لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد بأسيوط

ترشيحاتنا

أطباء يكشفون صفات في الرجال تحميهم من فيروس كورونا

أكبر حجما وأكثر شراسة.. ظهور فصيلة جديدة من الجرذان تتغذى على الفئران الصغيرة

صرف بدل الإجازات بدون محاكم.. مشروع قانون أمام البرلمان

احترس.. الكمامات خطر يهدد قلوب الأطفال

في ذكرى رحيلها.. قصة وفاة فايزة كمال المأساوية

مصر أقلها.. تعرف على عدد حالات الإصابات والوفيات بكورونا من الأطقم الطبية حول العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي