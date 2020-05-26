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أخبار العالم

رياح وغيوم.. طقس غير مستقر يضرب السعودية اليوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:54 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
تشهد المملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، طقسا غير مستقر يضرب أنحاءً متفرقة منها على أغلب مناطق المملكة.


وأفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، بأن سماء المملكة ستشهد سحبا كثيفة وغيوما ستخيم على أجزاء المملكة بشكل جزئى، مع سحب رعدية وتوافر فرص لحدوث أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.


وأضافت الهيئة: "بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المناطق الشرقية؛ الرياض، ونجران، وحائل، والأجزاء الشرقية من منطقة عسير، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
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