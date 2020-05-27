المواطن واعٍ.. تعرف على التدابير الاحترازية من محافظة الأقصر لمواجهة كورونا

قال اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر: إن هناك تنسيقا كاملا بين محافظ الأقصر وبين جميع الجهات والمديريات الخدمية لأخذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة وغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة.





وأضاف "أبو العزايم" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إغلاق قاعة سيدي أبو الحجاج والمراكب النيلية والشرعية خلال أيام العيد.





وأشار إلى أنه كان هناك تنسيق مع الأمن بخصوص غلق الخدمات الأمنية المناسبة على المدافن والمقابر لمنع حدوث تجمعات من المواطنين، موضحا أن جميع تلك الإجراءات الغرض منها هو المحافظة على صحة المواطن الأقصري ومنع انتشار كورونا





وتابع أن أهالي الأقصر على وعى تام بما يفعله فيروس كورونا، لافتا إلى أنه متفهم تماما لتلك الإجراءات ولا يوجد أى حالات مخالفة لنزولهم إلى الشوارع حتى الآن.





وأكد أنه بالنسبة للوضع الصحي بالأقصر الأمور تحت السيطرة تماما ، حيث إنه كان يوجد إتجاه من وزارة الصحة لتخصيص عيادات خارجية فى المستشفيات الحكومية والعامة إلى جانب مستشفى الحميات، من أجل تخفيف الحمل عليها.