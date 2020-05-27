AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المواطن واعٍ.. تعرف على التدابير الاحترازية من محافظة الأقصر لمواجهة كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:10 ص
اللواء عماد أبو العزايم،
اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر: إن هناك تنسيقا كاملا بين محافظ الأقصر وبين جميع الجهات والمديريات الخدمية لأخذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة وغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة.

وأضاف "أبو العزايم" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إغلاق قاعة سيدي أبو الحجاج والمراكب النيلية والشرعية خلال أيام العيد.

وأشار إلى أنه كان هناك تنسيق مع الأمن بخصوص غلق الخدمات الأمنية المناسبة على المدافن والمقابر لمنع حدوث تجمعات من المواطنين، موضحا أن جميع تلك الإجراءات الغرض منها هو المحافظة على صحة المواطن الأقصري ومنع انتشار كورونا.

وتابع أن أهالي الأقصر على وعى تام بما يفعله فيروس كورونا، لافتا إلى أنه متفهم تماما لتلك الإجراءات ولا يوجد أى حالات مخالفة لنزولهم إلى الشوارع حتى الآن.

وأكد أنه بالنسبة للوضع الصحي بالأقصر الأمور تحت السيطرة تماما ، حيث إنه كان يوجد إتجاه من وزارة الصحة لتخصيص عيادات خارجية فى المستشفيات الحكومية والعامة إلى جانب مستشفى الحميات، من أجل تخفيف الحمل عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة غلق المحلات لمدة 4 أيام في أسوان

لمنع الزحام خلال شم النسيم.. محافظ البحيرة يتخذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

شم النسيم بدون تجمعات.. المحافظات تعلن إجراءات مشددة..ومحافظ يغلق طريق البحر على الشباب

المحافظات تستعد لشم النسيم بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. وقف المراكب النيلية وغلق الحدائق.. وأكمنة ثابتة ومتحركة لرصد التجمعات

لأول مرة.. طقوس وعادات وتقاليد متوارثة بأسوان تختفي في شم النسيم "فيديو وصور"

بلد الفراعنة.. أسوان خاوية على عروشها في شم النسيم

ترشيحاتنا

يختصر وقت التعافي.. بريطانيا تعتمد دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

أحدث دراسة صينية: كورونا ينتقل عبر البراز

بعد تسمم كلب.. نبات منزلي شهير يقتل البشر والحيوانات

مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة أمريكية فوق البحر المتوسط.. فيديو

وحشتنا الفرحة.. إبراهيم فايق يستعرض عضلاته عبر إنستجرام

في ذكرى ميلادها.. سبب رفض فاتن حمامة مشاركة فيروز في عمل فني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟