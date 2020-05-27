نائب: مناقشة مشروع قانون الخصم من رواتب الموظفين الأسبوع المقبل

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنه من المقرر مناقشة مشروع قانون التكافل الاجتماعي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل.





وأضاف النائب محمد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون التكافل الاجتماعي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس ضروري، لأن هناك انخفاضًا كبيرًا حدث في موارد الدولة نتيجة توقف العديد من القطاعات، لذا كان على الحكومة البحث عن موارد جديدة.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بداية تطبيق مشروع القانون سوف تكون في يوليو المقبل، وبالتالي هناك وقت كافٍ أمام البرلمان لإقراره قبل الموعد المحدد في مشروع قانون الحكومة.





وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن الخصم يمثل نسبة ضئيلة للغاية، سواء كان للعاملين بالدولة، أو أصحاب المعاشات.