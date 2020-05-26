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أخبار البلد

نماذج العقود.. نقابة المحامين تطلق قسما خدميا إلكترونيا لأعضائها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أطلقت نقابة المحامين، قسم جديد على  الموقع الإلكتروني، تحت مسمى نماذج العقود لخدمة أعضائها. 

يضم القسم قرابة ٣٠٠ نموذج عقد، ومتاح تحميلها بطريقة سريعة كملف (وورد)، وطبعها، أو نسخها والتعديل عليها.


وتوفر نقابة المحامين كافة الخدمات على موقعها الرسمى لخدمة أعضائها بالإضافة إلى كافة القرارات التى تصدر من المجلس والنقيب. 

وأصبح الآن متاحا للمحامين، الإطلاع والاستفادة من المواد التي تنشر بالجريدة الرسمية، والوقائع المصرية بعد التعاقد التي أبرمته النقابة العامة للمحامين مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

من جانب آخر  وقعت النقابة العامة للمحامين،  تعاقدا مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للاستفادة من مطبوعات الهيئة المتمثلة في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وذلك لإتاحتها للسادة المحامين عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.
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