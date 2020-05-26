برلماني يطالب بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من شوارع مصر

أيد النائب نادر مصطفى، عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام، مقترح حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع، مشيرًا إلى أنه مطلب نادى به منذ فترة كبيرة، وهو أمر ضروري.









ودعا النائب نادر مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى تغيير أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع، إلى الرموز المصرية والعلماء والشهداء، لأنهم الأولى بأن تخلد أسماؤهم في هذه الشوارع، وليس سلاطين الدولة العثمانية.

















وقال عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار إن إطلاق أسماء الشهداء والعلماء والرموز على الشوارع المصرية، يعد دافعًا معنويا كبيرًا، وهم في حاجة شديدة إلى ذلك، حيث إنه يعبر عن تقدير كبير من الدولة لعطائهم.









وكان النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشــأن حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء.









وقال النائب: "يقدّم الشهداء لنا دروسًا عظيمة في حب الوطن والتفاني من أجل شموخه وعزه واستقراره، والحب الصادق للوطن قيمة مهمة لا تستغنى عنها الأجيال في حاضرها ومستقبلها".