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أصل الحكاية

ليلة القبض على صاحب أفضل هدف بالسعودية بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:50 م
اللاعب السابق سعيد
اللاعب السابق سعيد العويران
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أماني إبراهيم
تداول الشائعات المتكررة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعد أزمة تعاني منها كل دول العالم، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، التي تعاني بين حين والآخر بتداول معلومات خاطئة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ذات مكانة مقدسة لدى المسلمين الذين يتوقون لمعرفة أخبار تتعلق بها.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور أمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح بمعلومات خاطئة حول موعد فتح المساجد بإعلانه لتاريخ خاطئ.


وجاء أمر القبض عليه وفقا لتقرير مركز الرصد النيابي، حيث تتابع النيابة العامة كل من يمس النظام العام، ويروج شائعات أو معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال المصدر أن كل من سيروج للشائعات سيقع تحت طائلة القانون.

ووفقا لصحيفة عاجل السعودية، فإن الشخص الذي ألقي القبض عليه، هو لاعب سعودي سابق يدعى سعيد العويران،  نشر مقطع فيديو له يتحدث عن فتح المساجد في الخامس من شوال، عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، قائلا: "مساء الخير، خبر جميل،، المساجد راح تفتح يوم 5 شوال.. أحلى خبر".


واعتبرت النيابة العامة، اللاعب الدولي صاحب الـ 53 عاما يستوجب العقوبة وفقا للمادتين 15 و17 من نظام الاجراءات الجزائية.

أما سعيد العويران فهو لاعب كرة قدم سعودي له تاريخ حافل في هذا المجال، فقد لعب مع المنتخب السعودي 75 مباراة، وأحرز 24 هدفا، فضلا عن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم في عام 1994 بالولايات المتحدة، واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم هدفه في مرمى بلجيكا ضمن أفضل أهداف في التاريخ، كما نشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2018 على تويتر: "واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم.. تحياتنا للكابتن العويران".
ليلة القبض على صاحب أفضل هدف بالسعودية بسبب كورونا.. فيديو
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