ليلة القبض على صاحب أفضل هدف بالسعودية بسبب كورونا.. فيديو





ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور أمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح بمعلومات خاطئة حول موعد فتح المساجد بإعلانه لتاريخ خاطئ.









وجاء أمر القبض عليه وفقا لتقرير مركز الرصد النيابي، حيث تتابع النيابة العامة كل من يمس النظام العام، ويروج شائعات أو معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال المصدر أن كل من سيروج للشائعات سيقع تحت طائلة القانون.





ووفقا لصحيفة عاجل السعودية ، فإن الشخص الذي ألقي القبض عليه، هو لاعب سعودي سابق يدعى سعيد العويران، نشر مقطع فيديو له يتحدث عن فتح المساجد في الخامس من شوال، عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، قائلا: "مساء الخير، خبر جميل،، المساجد راح تفتح يوم 5 شوال.. أحلى خبر".









واعتبرت النيابة العامة، اللاعب الدولي صاحب الـ 53 عاما يستوجب العقوبة وفقا للمادتين 15 و17 من نظام الاجراءات الجزائية.



