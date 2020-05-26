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رياضة

بعد احتجاج ألكمار.. الاتحاد الهولندي يحسم الجدل بشأن نظام التأهل الأوروبي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:56 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
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محمد السعيد
حسم الاتحاد الهولندي لكرة القدم الجدل، بشأن نظام التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل " دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي".

وكان الاتحاد الهولندي، أعلن إلغاء مسابقة الدوري، نهاية شهر إبريل الماضي، مع اعتماد نتائجه، دون تحديد بطلًا للمسابقة، أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية،  وتحديد المتأهلين إلى المسابقات الأوروبية، وفقا للترتيب الحالي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقدم ألكمار باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، خلال الأيام الماضية، لإثبات أحقيته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، لأنه فاز على أياكس ذهابا وإيابا مسابقة الدوري، ويحتل المركز الثاني بعد أياكس متصدر الترتيب، بفارق الأهداف فقط.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تأهل متصدر جدول ترتيب الدوري الهولندي إلى دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، ببنما يخوض صاحب المركز الثاني الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى التشامبيونزليج.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الهولندي في تصريحات صحفية، الأمر محسوم أياكس هو من يستحق التأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، لأنه متصدر جدول ترتيب المسابقة.

وكان فريق أياكس متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الهولندي قبل توقفه برصيد  56 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي ألكمار بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.
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