بعد احتجاج ألكمار.. الاتحاد الهولندي يحسم الجدل بشأن نظام التأهل الأوروبي

مع

اعتماد نتائجه، دون تحديد بطلًا للمسابقة، أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، وتحديد المتأهلين إلى المسابقات الأوروبية، وفقا للترتيب الحالي، وذلك

بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتقدم ألكمار باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، خلال الأيام الماضية، لإثبات أحقيته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، لأنه فاز على أياكس ذهابا وإيابا مسابقة الدوري، ويحتل المركز الثاني بعد أياكس متصدر الترتيب، بفارق الأهداف فقط.

وكان الاتحاد الهولندي، أعلن إلغاء مسابقة الدوري، نهاية شهر إبريل الماضي،