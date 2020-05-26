الشهداء أحق.. نواب يطالبون بإزالة أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع.. ويطالبون الحكومة بالإسراع في التنفيذ

اقتراح برغبة لحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع

برلماني: حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من شوارع مصر ضروري

نائب: الشهداء والعلماء أولى بإطلاق أسمائهم على الشوارع









طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ، بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية، من الشوارع المصرية بجميع المحافظات، وأكدوا أن العلماء والشهداء هم الأحق بإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين المصرية.





وقال أعضاء مجلس النواب إن تخليد أسماء الشهداء والعلماء الذين ضحوا من أجل مصر، دفعة معنوية قوية، ويجب أن يكون أبناء هذا البلد هم الأولى بتخليذ ذكراهم.

















وشدد نواب البرلمان على ضرورة اتخاذ الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، خطوة لإزالة أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع.





في البداية، أعلن النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء.









وقال النائب، فى اقتراحه، إن الشهداء يقدمون دروسًا عظيمة في حب الوطن والتفاني من أجل شموخه وعزه واستقراره، والحب الصادق للوطن قيمة مهمة لا تستغني عنها الأجيال في حاضرها ومستقبلها، مؤكدًا أنهم الأحق بتخليد ذكراهم.









وأضاف: "لقد قدم لنا الشهداء أروع الأمثلة في أرقى المعاني الوطنية فقد أعطوا دون تردد نحو ساحات البطولة، ملبين نداء وطنهم بكل رجولة، فنستلهم من سيرتهم المشرقة المعاني الأخلاقية الراقية".







وطالب البلتاجي بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء، مما يمثل بعدًا وطنيًا واجتماعيًا ومعنويًا.









وأكد أن استبدالها بأسماء الشهداء يعتبر تخليدًا لذكراهم التي تتجلى فيهم قيم العطاء والبذل والتضحية والشجاعة، ولتظل ذكراهم محفورة في قلوبنا.



