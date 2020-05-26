AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حدث في 3 شوال.. مقتل الخليفة العباسي الثاني عشر وافتتاح مقبرة توت عنخ آمون

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:16 م
مقبرة توت عنخ آمون
مقبرة توت عنخ آمون
Advertisements
محمد شحتة
هل علينا اليوم، الثالث من شهر شوال، لعام 1441 هجرية، ووقعت في مثل هذا اليوم، عدة أحداث في الأعوام السابقة، نرصدها في التقرير التالي:

في مثل هذا اليوم من عام 247 هجرية، قتل الخليفة العباسي الثاني عشر، أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، على يد بعض من قادة جنده.

وفي عام 1098 هجرية، تلقى الجيش العثماني، عزيمة قاسية في صحراء موهاج المجرية، وقتل منه 20 ألف جندي، أمام الحلف الصليبي الذي كونته أوروبا ضد العثمانيين.

وفي عام 1358 هجرية، تم افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.

وفي مثل هذا اليوم، من عام 252 هجرية، توفي أحمد المستعين بالله، الخليفة العباسي الثاني عشر.

كما توفي في مثل هذا اليوم من عام 1369 هجرية، محمد بن أحمد السوسي، فقيه وقاضي شرعي ومدرس ومفسر مغربي.

وتوفي كذلك في مثل هذا اليوم ، عبد العزيز بن عمر الغامدي، قائد ومجاهد في الشيشان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث فى 11 رمضان..استشهاد سعيد بن جبير.. وفاة جنكيز خان والقرطبي..ومولد المعز لدين الله الفاطمي مؤسس القاهرة

زاهي حواس لـ CNN نبحث عن مقبرة نفرتيتي في الأقصر وإيمحتب في سقارة

قرار جمهوري بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

حكم الجمع بين صيام الست من شوال وأيام القضاء من رمضان.. الأزهر يجيب.. .. فيديو

ترشيحاتنا

مضاعفات ارتداء الكمامة لفترات طويلة في الصيف.. تجنبها

بشرى سارة.. بدء التجارب البشرية لـ لقاح نوفافاكس الأمريكي لعلاج كورونا

نشرة الفن.. هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي؟.. محمد رمضان يحتفل بالعيد فى الساحل.. ومصرع الإعلامية شيرين جمال

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

موسكو: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ومصرع طاقمها

صحيفة مغربية: 47 مليون جنيه تعطل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام