توافر المستلزمات الطبية والكمامات بـ شمال سيناء

قال الدكتور معتز ممدوح، نائب رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، إنه يوجد كميات مناسبة من المستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد متوفرة بصيدليات العريش.
وأكد أن النقابة تتابع بشكل دائم من خلال غرفة عملياتها توافر المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد بالصيدليات، بمدن المحافظة تتوافر بها الكمامات والمطهرات وبأسعار مناسبة، حيث تتم عملية التواصل مع الصيادلة بشكل مستمر، للاطمئنان على توافرها للمواطنين.
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وأوضح أن أسعار الكمامات تترواح ما بين ٣.٥ إلى ٧ جنيهات للكمامة وفقًا لنوعها ومنشأها كما تترواح أسعار المطهرات الكحولية من ١٥ إلى ٥٠ جنيها وفقا لسعة العبوة.
وأكد أن هناك تواصلا دائما مع شركات تصنيع المستلزمات الطبية الوقائية لضمان انتظام توريد احتياجات صيدليات محافظة شمال سيناء من تلك المنتجات التي تشهد حاليا إقبالًا ملحوظًا من قبل المواطنين.
وطالب بضرورة تواصل المواطنين مع النقابة من خلال صفحة "النقابة الفرعية للصيادلة بشمال سيناء" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإبلاغ عن شكواهم لفحصها لاتخاذ الإجراءات المتبعة تجاهه.
وأكد أن النقابة تتابع بشكل دائم من خلال غرفة عملياتها توافر المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد بالصيدليات، بمدن المحافظة تتوافر بها الكمامات والمطهرات وبأسعار مناسبة، حيث تتم عملية التواصل مع الصيادلة بشكل مستمر، للاطمئنان على توافرها للمواطنين.
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https://www.elbalad.news/4296445
وأوضح أن أسعار الكمامات تترواح ما بين ٣.٥ إلى ٧ جنيهات للكمامة وفقًا لنوعها ومنشأها كما تترواح أسعار المطهرات الكحولية من ١٥ إلى ٥٠ جنيها وفقا لسعة العبوة.
وأكد أن هناك تواصلا دائما مع شركات تصنيع المستلزمات الطبية الوقائية لضمان انتظام توريد احتياجات صيدليات محافظة شمال سيناء من تلك المنتجات التي تشهد حاليا إقبالًا ملحوظًا من قبل المواطنين.
وطالب بضرورة تواصل المواطنين مع النقابة من خلال صفحة "النقابة الفرعية للصيادلة بشمال سيناء" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإبلاغ عن شكواهم لفحصها لاتخاذ الإجراءات المتبعة تجاهه.