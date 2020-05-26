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محافظات

الفيوم تواصل توزيع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:30 م
تواصل توزيع الكمامات
تواصل توزيع الكمامات
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قسم المحافظات
تواصل محافظة الفيوم توزيع الكمامات على الأهالي قاطني المناطق والعقارات المعزولة بمدينة الفيوم كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث قامت المحافظة حتى الأن بتوزيع 10 ألاف كمامة قطنية .

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قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن المناطق التي تم توزيع الكمامات عليها شملت الشيخ حسن، والحاكوره، ومصطفى حسن، والصوفي، والمدينة الصناعية، والنويري، وقحافة، ودار الرماد، مشيرًا الى أعمال التعقيم الدوري لتلك المناطق ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

وناشد محافظ الفيوم جميع أهالي المحافظة بالمشاركة الإيجابية فى التوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة، وكذا المكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

الفيوم تواصل توزيع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا
الفيوم تواصل توزيع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا
الفيوم تواصل توزيع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا
الفيوم تواصل توزيع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا
الفيوم تواصل توزيع الكمامات مجانا على سكان المناطق المعزولة بسبب كورونا
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