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محافظات

يحدث في حجر دمنهور.. ارتفاع عدد المحتجزين إلى 72 وشفاء 5 حالات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى

أعلن الدكتور محمد سعيد شاهين، المدير الفني لمركز التدىبب المدني بدمنهور، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا من ذوي الحالات البسيطة عن استقبال حالتي من قرية شرنوب بمركز دمنهور، محولين من مستشفي الصدر بدمنهور بعد أن أكدت التحاليل الطبية إصابتهم. 


وأشار "شاهين" في بيان، الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الحالات المتواجدة حاليًا 72 بالحجر الصحي حالة جميعهم حالتهم مستقرة، وجارٍ متابعتهم استكمال علاجهم من خلال الفريق الطبي المتخصص في ذلك.


وأكد شاهين على تماثل 5حالات للشفاء  جميعهم من محافظة البحيرة بينهم حالتين بقرية حمادة سرحان بالمحمودية لطفلة يبلغ عمرها عامان وربة منزل 31 عاما، وحالتين
.من فرية الأصلاب بمركز شبراخيت، وحالة بمركز كوم حمادة.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت التحاليل تحويل حالتهم من إيجابية لسلبية وغادروا الحجر لاستكمال فترة العزل بمنازلهم لمدة أسبوعين.

وكانت الفريق الطبى بالحجر الصحى بمركز التدريب المدنى بدمنهور قد احتفل  مع ١٧ طفل من الأطفال المصابين بكورونا بعيد الفطر المبارك  وقاموا بتوزيع الهدايا والبالونات عليهم لاسعادهم ورفع روحهم المعنوية.

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