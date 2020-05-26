الطحاوى: المستوردون يشكون تعنت الجمارك بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجارة

كشفت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أنها تلقت شكاوى من المستوردين بسبب تعنت الجمارك بتحديد الأسعار الاسترشادية.
وأكد فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بصدد إعداد مذكرة لرفعها للمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لطلب عقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث إعادة النظر في القرار 43 لسنة 2016 المنظم لعمليات الاستيراد والقرار 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص المسبق
ولفت الى ان السوق المحلى يعانى من حاله الركود والخاضع حاليًا لعدد من الممارسات الاحتكارية.
وقال نائب رئيس الشعبة، إن أعضاء ومنتسبي الشعبة وجموع المستوردين إنتظروا كثيرًا تنفيذ وعد وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرارات تنظيم الاستيراد التي وصفها أنها مقيدة للاستيراد وتخدم مصالح المحتكرين ولكن للأسف لم تنفذ الوزيرة ما وعدت به.
وأوضح أن مراجعة تلك القرارات ستعمل على منع الاحتكارات وخفض الأسعار علي المستهلك محدودي الدخل لمواجهة تكاليف الحياة وصعوباتها.
وأكد أن قرار ترخيص المخازن في حالات الإفراج تحت التحفظ يؤثر بشدة على حركة التداول داخل السوق فى ظل صعوبة تنفيذه من غالبية المستوردين الذين اضطروا إلى ترك البضائع لمدد طويلة إلي حين صدور نتيجة الفحص وهذا يؤدي إلى تحمل غرامات وأرضيات ومصاريف يتم إضافتها علي المنتج فترتفع الأسعار بالتبعية.
وأكد أن قرار ترخيص المخازن في حالات الإفراج تحت التحفظ يؤثر بشدة على حركة التداول داخل السوق فى ظل صعوبة تنفيذه من غالبية المستوردين الذين اضطروا إلى ترك البضائع لمدد طويلة إلي حين صدور نتيجة الفحص وهذا يؤدي إلى تحمل غرامات وأرضيات ومصاريف يتم إضافتها علي المنتج فترتفع الأسعار بالتبعية.