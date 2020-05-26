الطحاوى: المستوردون يشكون تعنت الجمارك بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجارة

وأكد فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بصدد إعداد مذكرة لرفعها للمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لطلب عقد اجتماع عاجل مع

ولفت الى ان السوق المحلى يعانى من حاله الركود والخاضع حاليًا لعدد من الممارسات الاحتكارية.





وقال نائب رئيس الشعبة، إن أعضاء ومنتسبي الشعبة وجموع المستوردين إنتظروا كثيرًا تنفيذ وعد وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرارات تنظيم الاستيراد التي وصفها أنها مقيدة للاستيراد وتخدم مصالح المحتكرين ولكن للأسف لم تنفذ الوزيرة ما وعدت به.



