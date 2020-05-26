AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الطحاوى: المستوردون يشكون تعنت الجمارك بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجارة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
كشفت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أنها تلقت شكاوى من المستوردين بسبب تعنت الجمارك بتحديد الأسعار الاسترشادية.

وأكد فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بصدد إعداد مذكرة لرفعها للمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لطلب عقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث إعادة النظر في القرار 43 لسنة 2016 المنظم لعمليات الاستيراد والقرار 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص المسبق


ولفت الى ان السوق المحلى يعانى من حاله الركود والخاضع حاليًا لعدد من الممارسات الاحتكارية.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن أعضاء ومنتسبي الشعبة وجموع المستوردين إنتظروا كثيرًا تنفيذ وعد وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرارات تنظيم الاستيراد التي وصفها أنها مقيدة للاستيراد وتخدم مصالح المحتكرين ولكن للأسف لم تنفذ الوزيرة ما وعدت به.

وأوضح أن مراجعة تلك القرارات ستعمل على منع الاحتكارات وخفض الأسعار علي المستهلك محدودي الدخل لمواجهة تكاليف الحياة وصعوباتها.

وأكد  أن قرار ترخيص المخازن في حالات الإفراج تحت التحفظ يؤثر بشدة على حركة التداول داخل السوق فى ظل صعوبة تنفيذه من غالبية المستوردين الذين اضطروا إلى ترك البضائع لمدد طويلة إلي حين صدور نتيجة الفحص وهذا يؤدي إلى تحمل غرامات وأرضيات ومصاريف يتم إضافتها علي المنتج فترتفع الأسعار بالتبعية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبحث إعادة النظر في القرار المنظم للاستيراد.. الأدوات المنزلية تطلب لقاء عاجلًا مع وزيرة التجارة

ترشيحاتنا

أول رد من البرازيل على القرار الأمريكي بحظر السفر بسبب كورونا

الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

دواء جديد لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

بـ الأبيض الكاجول .. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة رفقة كريم فهمى.. شاهد

تعيينات جديدة بهيئات قضائية.. السيسي يصدر عددا من القرارات

أحمد موسى: المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه خلال 4 أيام .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

الشمس تتعامد غدا على الكعبة.. تعرف على فوائد الظاهرة وكم مرة تكررت في التاريخ

بعد معركة استمرت 6 أسابيع.. لقطات توضح تأثير فيروس كورونا على مريض أربعيني