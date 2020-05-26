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اقتصاد

الذهب مستقر وسط توترات أمريكية صينية وآمال التعافي الاقتصادي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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وكالات
استقر الذهب دون تغير يذكر حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة اثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب  مستقرا عند 1728.71 دولار للأونصة.


وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5٪ إلى 1727.30 دولار.

وقالت وارين باترسون المحلل في آي.إن.جي "عامل الدعم الرئيسي لسوق الذهب هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وإذا رأينا مزيدا من التصعيد، فسنرى مزيدا من الارتفاع في الذهب."

ودافع مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج وقائد أمن المدينة عن قوانين أمنية مقترحة بوصف بعض ما تخلل الاحتجاجات العارمة المؤيدة للديمقراطية العام الماضي بأنه من قبيل الإرهاب.

وقال روبرت أوبرايان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي يوم الأحد إن التشريع المقترح قد يفضي إلى فرض عقوبات أمريكية على هونج كونج والصين، ويهدد وضع المدينة كمركز مالي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2009.18 دولار للأونصة وزادت الفضة 0.9٪ أيضا لتسجل 17.35 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3٪ إلى 835.71 دولار للأونصة.
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