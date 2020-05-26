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اقتصاد

الصين تقدم دعما نقديا لرحلات الشحن الجوي من 1 أبريل إلى 30 يونيو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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رويترز

قالت وزارة المالية الصينية  إنها ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد وإليها. 

وأكدت الوزارة أنها تسعى  لمساندة القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.

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أضافت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات اعتبارا من أول أبريل وحتى 30 يونيو .

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80 بالمئة من تكاليف التحويل.

وأضافت أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيمُنح على أساس أميال الرحلة.

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