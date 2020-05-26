الصين تقدم دعما نقديا لرحلات الشحن الجوي من 1 أبريل إلى 30 يونيو

قالت وزارة المالية الصينية إنها ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد وإليها.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لمساندة القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.

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أضافت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات اعتبارا من أول أبريل وحتى 30 يونيو .

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80 بالمئة من تكاليف التحويل.

وأضافت أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيمُنح على أساس أميال الرحلة.