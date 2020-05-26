أخبار التعليم.. قائمة جامعات مصر المشاركة في أبحاث كورونا.. جامعة أسيوط تعلن وظائف شاغرة.. خروج عائلة نائب جامعة من العزل.. و300 مشترك في مسابقة القرآن بجامعة القاهرة

نشر "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ومنها:
بعد تماثلهما للشفاء من كورونا.. خروج زوجة نائب رئيس جامعة أسيوط وابنته من مستشفى العزل
جامعة سوهاج تعلن الفائزين بمسابقة ليلة القدر نهاية مايو
نائب رئيس جامعة أسيوط: الانتهاء من الاستعداد للامتحانات و15 طالبا باللجنة
البحث العلمي تعقد المؤتمر الدولي لصون الطبيعة 21 أكتوبر بشرم الشيخ
إصابة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا
جامعة أسيوط تعلن وظائف شاغرة
الخشت: 371 متسابقا فى تلاوة القرآن الكريم بجامعة القاهرة
جامعة عين شمس تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث كورونا
رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة إصابة ٥ من الطاقم الطبي بـ كورونا
رئيس جامعة الأزهر يوجه بنقل معيد مصابا بكورونا إلى مستشفى العزل