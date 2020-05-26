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تعليم

أخبار التعليم.. قائمة جامعات مصر المشاركة في أبحاث كورونا.. جامعة أسيوط تعلن وظائف شاغرة.. خروج عائلة نائب جامعة من العزل.. و300 مشترك في مسابقة القرآن بجامعة القاهرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:13 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي - صورة أرشيفية
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قسم التعليم
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