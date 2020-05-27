AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بسرعة إقرار قانون صرف المقابل النقدي للإجازات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنه تم إقرار قانون صرف البدل النقدي للإجازات لعمال شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، من قبل لجنة القوى العاملة وذلك بصفة نهائية.

وطالب النائب محمد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة الإسراع في وضع مشروع القانون على أجندة البرلمان لمناقشتها بالجلسة العامة، لما يمثله من أهمية للعاملين بشركات قطاع الاعمال والقطاع العام.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى القانون يحل أزمة اللجوء إلى المحاكم لحصول العمال على بدل الإجازات، مضيفًا أن هذا الأمر يؤدي إلى طول مدة التقا ضي وعدم حصول العمال على مستحقاتهم إلا بعد فترة كبيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا يوجد فئة متضررة بسبب تأخر صرف بدل الإجازات إلا عمال قطاع الأعمال والقطاع العام، حيث إنه سبق وصدر قانون للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبموجبه تم حل الأزمة، إضافة إلى أن القطاع الخاص يحصلون على بدل إجازتهم كاملة دون اللجوء إلى محاكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقدر بـ 5% .. جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن منحة عمال قطاع الأعمال

الحكومة ترفض ضم منحة 5% للأجر الأساسي لعمال قطاع الأعمال.. والنواب يوافق

بنسبة 5%.. الحكومة ترفض زيادة الأجر الأساسي لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل

برلماني: لا تعديلات على قانون العمل الجديد

نائبة: حل مشاكل ساعات الرضاعة وإجازة الوضع في قانون العمل الجديد

اليوم.. عمال مصر يحتفلون بعيدهم السنوي .. نواب: قانون العمل الجديد يحفظ حقوقهم.. ينص على الإنتاج مقابل الأجر.. ولن يكون هناك فصل تعسفي للعامل

ترشيحاتنا

صلاة الفجر .. سنتها خير من الدنيا وما فيها

السلطات المغربية تلقي القبض على ممثل شهير بتهمة الإساءة للدين الإسلامي

تفاصيل عثور مسعف على 137 ألف جنيه خلال نقل مصابي حادث طريق

معنى قيام الليل الوارد في أول سورة المزمل وآخرها

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

خليفة محمد صلاح.. المقاولون يحسم مصير رحيل طاهر محمد إلى الأهلي أو الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟