محلية البرلمان: فيروس كورونا تسبب في تأخر العديد من القوانين.. وإصدار قانون المحليات خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن الأجندة على طاولة اللجنة مُزدحمة جدًا، وكانت هناك تشريعات ملحة كانت اللجنة بصدد مناقشتها وإقراراها لولا أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "النويشي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قوانين الإدارة المحلية والسايس وتصدير الكلاب كان على رأس التشريعات التي كان من المقرر انتهاء اللجنة منها، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك إعادة فتح لهذه الملفات قريبًا، لأنه من الضروري إقرارا بعض القوانين خلال دور الانعقاد الجاري.





وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن البرلمان لابد أن يقر قانون المحليات خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون أظهر توافقًا على كثير من المواد، وبالتالي فإن إقراره أصبح لا يمثل مشكلة كبيرة.