تقديرا لتضحياتهم.. رئيس مياه الشرب بالغربية يمنح الهدايا لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.. صور

حرص المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية اليوم علي مشاركه أسر الشهداء و أطفالهم من العاملين في الشركه فرحتهم بحلول اجازه عيد الفطر المبارك .









كما قدم " عطية " التهنئه لكافه أسر وعائلات الشهداء بحضور رؤساء القطاعات و مديري عموم الفروع بالشركة .





كما منح رئيس الشركة خلال احتفاليه أقيمت بمقر الشركة، الهدايا لكل منهن ، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.





كما أكد على أن الشركه لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع خلال المرحله المقبلة .



