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محافظات

لتلبية احتياجات المواطنين.. محافظ الغربية: تدشين غرفة عمليات وطوارئ لتلقي شكاوى مياه الشرب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:46 م
المهندس عادل عطيه
المهندس عادل عطيه
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احمد علي
أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية اليوم، الثلاثاء، توجيهاته إلى المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات والطوارئ والشكاوي تلبية لطلبات واحتياجات المواطنين طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.


وأكد رئيس شركة مياه الشرب، عدم وجود انقطاع للمياه أو صيانات للشبكة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه أصدر تعليمات بزيادة الضغوط بالشبكة لتغطية احتياجات السكان.

كما أشار إلى أن غرف الطوارئ والخط الساخن أفادت بعدم وجود ضعف باستثناء يوم وقفة عيد الفطر المبارك لزيادة استخدام المياه.

وأضاف "عطية" أن غرفة الطوارئ والخط الساخن على استعداد لتلقي البلاغات الصحيحة والدقيقة لحلها للمواطن وتحسين مستوى الخدمة له على مدار ٢٤ ساعة.

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