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أخبار البلد

أهم الأخبار.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق.. فرنسا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين.. وهرمون يحمي الذكور من فيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:02 م
صدى البلد

:نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي

فرنسا توقف استخدام الهيدروكسي كلوروكين فى علاج حالات كورونا الخطرة

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل اعتزام فرنسا وقف استخدام عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 للحالات ..للمزيد اضغط هنا 

السبت القادم.. غرامة لمن يدخل المترو أو السكة الحديد بدون كمامة

قامت هيئة السكة الحديد بلصق عدد من المنشورات بجميع محطاتها، للتوعية بدور الكمامة واتباع نظام التباعد خلال قطع التذاكر.. للمزيد اضغط هنا

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق في عين زارة والرملة وطريق المطار

اندلعت اشتباكات عنيفة ، اليوم، الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي وميليشات حكومة الوفاق في محاور عين زارة وطريق المطار والرملة، حسبما أفادت "العربية". وأضافت أنه من المتوقع أن يشن الجيش هجوما على ...للمزيد اضغط هنا

توفيت بعد وفاة والدتها بشهرين .. 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال

أثار خبر وفاة الإعلامية الشهيرة شيرين جمال فى حادث أليم حالة من الجدل الواسع، خاصة.... للمزيد اضغط هنا

بسبب هرمون التستوستيرون.. النساء أكثر عرضة لأمراض الجهاز المناعي

كشفت دراسة جديدة أن مرض المناعة الذاتية يصيب المرأة في المقام الأول عن الرجال لسوء الحظ مما حير الباحثين كثيرا لحين فهم طبيعة هذا الأمر.. للمزيد اضغط هنا

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تحاليل الأنف والفم ليست دليلا.. كيفية إثبات الإصابة بفيروس كورونا

قال أطباء مستشفى فرايبورغ الجامعي، إن مساحات الأنف والفم ليست كافية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.. للمزيد اضغط هنا

وزير الأوقاف: وقاحة الجماعات الإرهابية فاقت الحدود.. فلا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق

أكد الدكتور  محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف- أن الحياد في قضايا الوطن خيانة و المواجهة الشاملة للإرهاب مطلب.. للمزيد

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