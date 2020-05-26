فرح عناني تعيد تقديم أغنية "العيد فرحة" لصفاء أبو السعود..فيديو

طرحت المطربة الشابة فرح عناني أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الفطر عنوانها "عيد الكيوفيد".

وتتناول فيها فكرة الاحتفال هذا العام بعيد الفطر في البيت، وهي من كلمات تمي طمان وتوزيع و مكساج صبري صلاح، ومونتاج زياد سامر، وإن كانت استخدمت الأغنية المعروفة "العيد فرحة" للنجمة صفاء أبو السعود ولكن بشكل مختلف بداخل الكليب.

وشارك في الكليب عدد من جمهور فرح بالغناء والدتها الفنانة فاطمة محمد علي، واختها الصغيرة حبيبة، وعدد من المتابعين من مصر وعدد من الدول العربية لفرح علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طلبت منهم إرسال مقاطع فيديو بطريقة معينة، ليكونوا أبطالا معها في هذا الكليب.





وأكدت فرح "أن الكليب هو حصيلة عمل مستمر لمدة 3 أيام متواصلة، كنا نريد أن نقدم أغنية مختلفة خصوصا في ظل الأجواء غير العادية التي نحتفل فيها بالعيد لأول مرة بهذا الشكل ومن قبل رمضان.





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وسعى فريق العمل بعد تفكير علي تقديم هذه الأغنية التي ظلت لأجيال ولسنوات طويلة هي الشئ الأساسي في الإحتفال بالعيد لتكون متماشية مع الظروف التي نمربها".