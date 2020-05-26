سكان شارع المصانع بشبرا الخيمة يشكون من انتشار الكلاب الضالة والقمامة

أرسل عماد المصري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد بسبب انتشار القمامة.





وقال المصري نحن سكان شارع المصانع بشبرا الخيمة نعاني من انتشار القمامة وعدم توافر صناديق تجميع القمامة، بالإضافة إلى وجود كلاب ضالة بالمنطقة تسبب الذعر للأطفال .





وطالب بسرعة رفع القمامة بالإضافة إلى إيجاد حل لانتشار الكلاب الضالة بالمنطقة .



