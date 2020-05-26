سكان شارع المصانع بشبرا الخيمة يشكون من انتشار الكلاب الضالة والقمامة

أرسل عماد المصري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد بسبب انتشار القمامة.
وقال المصري نحن سكان شارع المصانع بشبرا الخيمة نعاني من انتشار القمامة وعدم توافر صناديق تجميع القمامة، بالإضافة إلى وجود كلاب ضالة بالمنطقة تسبب الذعر للأطفال .
وطالب بسرعة رفع القمامة بالإضافة إلى إيجاد حل لانتشار الكلاب الضالة بالمنطقة .
ويستقبل موقع "صدى البلد" الإخباري، شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
اقرأ أيضا: