أول تعليق روسي على اشتعال الأحداث في ليبيا

Advertisements

محمد علي دعت روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحل والمحادثات السياسية في ليبيا ، وذلك بعد اشتعال المعارك مجددًا في عيد الفطر المبارك، مع تكرار خروقات حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس للاتفاقات الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وفي ثالث أيام العيد، اليوم الثلاثاء، وقعت اشتباكات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني الليبي و ميليشات حكومة الوفاق في محاور عين زارة وطريق المطار والرملة.



وأكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن القوات تستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، لإنهاء وجود مليشيات إرهابية مدعومة من الوفاق وحكومة رئيس تركيا رجب أدروغان.



وخلال الأيام الماضية أرسلت تركيا تعزيزات من المرتزقة لدعم الفوضى في البلاد.



Advertisements