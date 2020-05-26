AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق روسي على اشتعال الأحداث في ليبيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:02 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
Advertisements
محمد علي
دعت روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحل والمحادثات السياسية في ليبيا، وذلك بعد اشتعال المعارك مجددًا في عيد الفطر المبارك، مع تكرار خروقات حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس للاتفاقات الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وفي ثالث أيام العيد، اليوم الثلاثاء، وقعت اشتباكات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشات حكومة الوفاق في محاور عين زارة وطريق المطار والرملة. 


وأكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن القوات تستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، لإنهاء وجود مليشيات إرهابية مدعومة من الوفاق وحكومة رئيس تركيا رجب أدروغان.


وخلال الأيام الماضية أرسلت تركيا تعزيزات من المرتزقة لدعم الفوضى في البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يتهم تركيا باستغلال أزمة العالقين في مطاراتها لنقل الإرهابيين إلى ليبيا

الجيش الليبي يكبد ميليشيات تركيا خسائر فادحة

بعد تمرد المرتزقة السوريين.. تركيا تجند الأطفال للقتال في ليبيا

شاهد.. الجيش الوطني الليبي يستهدف أبرز قادة مليشيات تركيا

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق شرق طرابلس

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق في عين زارة والرملة وطريق المطار

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف عن ملاطفة النبي للسيدة عائشة عند النداء عليها

في عيد ميلادها.. عزيزة راشد اعتزلت بعد «العار» وابنتها فنانة شهيرة

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

بالتعاون مع إعلامي تركي رحلته القاهرة.. كيف تخطط جماعة الإخوان لـ إشعال فتنة الأطباء بمصر

توفيت بعد وفاة والدتها بشهرين .. 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال

الأهلي يحسم موقفه من ضم محمد إبراهيم

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. عزيزة راشد اعتزلت بعد «العار» وابنتها فنانة شهيرة

مصرع الإعلامية شيرين جمال في حادث سير أليم

أهم الأخبار.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق.. فرنسا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين.. وهرمون يحمي الذكور من فيروس كورونا

تسجيل 1931 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في السعودية

القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامات إجباريا

تعيينات جديدة بهيئات قضائية.. السيسي يصدر عددا من القرارات

الوزراء: مصر ضمن الدول الـ 10 في مؤشرات أبحاث كورونا.. إنفوجراف

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل (خاص)

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

مع صديقتها وتتجاهل والدها .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

بالتعاون مع إعلامي تركي رحلته القاهرة.. كيف تخطط جماعة الإخوان لـ إشعال فتنة الأطباء بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

بفستان لافت.. شمس الكويتية بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

مع صديقتها وتتجاهل والدها .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا