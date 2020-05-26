حبيبة قلبى بحبك.. مروة ناجى تهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها

هنأت المطربة مروة ناجي، الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مروة ناجي صورة بصحبة وفاء عامر وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانتى دايما طيبة يا أجدع وأطيب وفاء فى الدنيا ، وعقبال مليووووووون سنة يا حبيبة قلبى😍😘😍 ... بحبك موووووووووووت ❤💜🧡❤💜🧡".

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وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.