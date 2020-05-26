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حوادث

فى ثالث أيام العيد .. دوريات أمنية تجوب الشوارع لتنفيذ قرار الحظر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.


وتجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به، ويزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.


وأكدت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجول حفاظا على حياة المواطنين وسيتم إلقاء القبض على المخالفين للقرار وتحرير محاضر لهم لتطبيق الغرامة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة أجهزة الوزارة تكثيف حملاتها الأمنية المُكبرة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين، ومنع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلى – بحرى" على مستوى الجمهورية.

كما نشرت الأجهزة الأمنية أقوالا في الشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية ، والتى يمكن أن تتخذ مكانًا لممارسة الأنشطة التي يمكن أن تساعد على انتشار الفيروس. 

وكان رئيس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي ، عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر وهى :

-  موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، و سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد  وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .

- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى دراسة عودة النشاط الرياضي والأنشطة الاقتصادية ، وفتح المطاعم في النصف الثاني من يونيو بأنشطة احترازية .

- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التلفزيون ووسائل الإعلام.

- الدولة ستشجع كل المصانع المصرية على تصنيع الكمامات المصنوعة من الأقمشة لارتدائها من جانب المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على عودة الحياة، وتابع: "لابد أن يتعايش المواطن وسيكون ارتداء الكمامة في أماكن عامة أو أماكن بها تكدسات، إجباريا".
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