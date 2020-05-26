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سيارات

تعرف على سبب وجود سيارات بـ شكمانين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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اماني نوار
من المعروف أن نظام العادم في السيارة وفق حجم المحرك يعتمد على أربع أسطوانات فقط يكون لديها نظام عادم واحد ويكون في الغالب لديه مخرج عادم واحد خلف السيارة.

ويوجد في بعض الشركات المصنعة توفر مخرج عادم ثان حسب تصميمها للسيارة ولمجرد المظهر ولإعطاء شكل ينم على القوة فقط.

أما إذا كانت سيارتك من نوعية التيربو فإن السيارات التي تمتلك مخرج العادم المزدوج تكون أكثر قوة في الأداء كما تتيح للمحرك تنفيذ أكبر قدرة ممكنة.

أما السيارات التي  يكون محركها من 6 اسطوانات او 8 يكون لها في الغالب نظام عادم مزدوج في كل جهة من محرك السيارة .

كما أن الاستفادة من الضغط الخارج من المحرك لكل جانب يتم تسهيل  خروجه لأنه كلما كان خروج الهواء من المحرك سهلا وسريعا كلما زادت قدرة محرك السيارة وتحسن الأداء.

وأكد الخبراء في عالم السيارات أن هناك أدوات معينة تتم في تنظيف  شكمان السيارة ، قفازات لحماية يديك ، فرشة تنظيف الاطارات ،فوطة غسيل الاطارات ،  سلك مواعين ، ملمع معادن.

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