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فن

المغربي أيمن السرحاني يعود بعد غياب بـ أنا طلعتك بزاف

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:47 م
أيمن السرحاني
أيمن السرحاني
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محمد نحلة
أطلق الفنان المغربي أيمن السرحاني فيديو كليب أغنيته الجديدة "أنا طلعتك بزاف" عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وحققت الأغنية مشاهدات عالية بعد طرحها بساعات. كتب كلمات الأغنية رياض شيالي وشارك في تلحينها مع السرحاني، فيما كان التوزيع مشتركا بين عازف البيانو "صفير" و"بناسيم".

وقرر نجم الراي أيمن السرحاني طرح الكليب احتفالا بعيد الفطر ، أثناء تواجده في الحجر الصحي رفقة عائلته بعد عودته من فرنسا. 

كليب "أنا طلعتك بزاف" الذي أخرجه "رضوان أكالاي"، سيعرض عبر المنصات الإلكترونية العربية والعالمية.

ولمع نجم الفنان "أيمن السرحاني" في مجال أغاني "الواي واي"، حيث اشتهر بتصوير أغانيه على طريقة "السيلفي" وطرح مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارا واسعا في المغرب العربي ووسط الجالية المغاربية والعربية بأوربا، وحققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب وشارك في عدد كبير من المهرجانات العربية والدولية.
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