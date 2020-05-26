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أخبار البلد

في ثالث أيام العيد .. الزراعة تتابع أداء المعاهد والمعامل البحثية والصوب الزراعية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:37 م
الزراعة تتابع المعاهد
الزراعة تتابع المعاهد البحثية
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شيماء مجدي
تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في ثالث أيام عيد الفطر عددا من المعاهد البحثية منها معاهد المحاصيل والبساتين والسكرية والهندسة الوراثية وأمراض النبات، فضلا عن تفقد الصوب الزراعية بموقع الدقي للزراعة المحمية والمعمل المركزي للمناخ الزراعي والمعامل المركزية المبيدات ومتبقيات المبيدات ومعاهد وقاية النباتات والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والهندسة الزراعية، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة متابعة أداء الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية والمعاهد البحثية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 


وقال رئيس المركز في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الجولة تستهدف الاطمئنان على سلامة المنشآت ومتابعة سير العمل في المعاهد والمعامل التى تستمر في تقديم خدمات التحليل الخاصة بعينات المنتجات الزراعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية إلي الخارج.

ولفت إلى أن معامل مركز البحوث الزراعية تتميز باعتمادها الدولي الذي يمنحها المصداقية أمام الأسواق الدولية ودقة تحاليلها وهو ما أدي إلي زيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج بكميات تجاوز 5.5 مليون طن العام الماضي وتصدير 2.5 مليون طن خلال 4 شهور بدءا من العام الحالي .

وأضاف "سليمان"، أنه تابع أوضاع الصوب الزراعية في موقع الدقي وتلبية احتياجاتها اللازمة لخطة تطوير الصوب الزراعية كأحد النماذج التطبيقية للبحوث العلمية والتي يمكن الإستفادة منها في تنفيذ مشروعات الصوب لتحديث القطاع الزراعي.

ونوه إلي أنه سيعرض تقريرا تفصيليا عن سير الأعمال في المعاهد البحثية وما تم تحقيقه من الخطط المستهدفة في نطاق التطوير  المستهدف للزراعة المصرية.
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