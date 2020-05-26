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تعليم

مجلس نماذج المحاكاة.. فكرة جديدة للأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:01 م
صورة لأعضاء النشاط
صورة لأعضاء النشاط
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عبد الله علي

تجربة جديدة يقدمها طلاب جامعة عين شمس "مجلس نماذج المحاكاة"، الذي يضم ما يقرب من 9 نماذج في؛ الدولة المصرية، البرلمان المصري، مجلس الوزراء، المجلس المحلى، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامى، الاتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

بدأت الفكرة عام 2015 وتم التدريج فيها حتى تبلورت وظهرت بالشكل الكامل أمام الطلاب عام 2019.

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يهدف مجلس النماذج تعليم التدريب وتثقيفهم في المجالات المختلفة؛ السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، ونشر الوعي ما بين الطلاب ورفع كفائتهم الشخصية، مثل التخطيط ومهارات العرض والإلقاء والثقة بالنفس، وغيرها من المهارات.   

كما يضم المجلس: وحدات متخصصة في  الأبحاث ويصدر عنها بحث في كل المجالات وهدفها تزويد الطلاب بالمعلومات الموثوقة لإخراج أحسن ما لديهم من مقترحات، بالإضافة إلى مجلة أفاق طلابية التي تعتبر بمثابة منصة لتعبير الطلاب عن ارائهم في كل ما يحدث حولهم في العالم كله وليست مصر فقط.

وكذلك قناة مجلس النماذج على موقع يوتيوب، والتي من خلالها يتم توثيق، جميع فعاليات مجلس النماذج والتعريف به.


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يعمل مجلس النماذج في الفترة المقبلة على خطة التوسع، بحيث أن يكون موجود في أكثر من جامعة ولا يتوقف على جامعة عين شمس، بالإضافة إلى زيادة عدد النماذج به ليتجاوز الـ 20 نموذجا، ومن خلاله سيتم توفير العديد من المعلومات عشان للطلاب عن كل المنظمات المحلية والعالمية كنوع من  التأهيل للتمكين في المستقبل.


ويطمع مجلس النماذج لإنشاء وحدات متخصصة للترجمة ويكون هدفها نشر كل جميع الأبحاث والتدريبات العملية التي ينتجها حتى تكون متاحة للعالم أجمع.
مجلس نماذج المحاكاة.. فكرة جديدة للأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية
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