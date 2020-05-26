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محافظات

توريد 148 ألف طن قمح من المزارعين في القليوبية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:20 م
توريد قمح
توريد قمح
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون المحافظة مشيرا الى أنه تم توريد 148089 طن و235 كيلو قمح المزارعين منذ بدء توريد المحصول حتى الان لشون وصوامع المحافظة.


واشار عبدالحليم إلى أن المحصول هذا العام مبشر بالخير وعمليات التوريد مستمرة علي قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا أثناء تسلم المحصول من المزارعين، حفاظا عليهم وعلي العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة علي مستوي قري ومدن المحافظة.

من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة 
واشار محافظ القليوبية الى انه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.

واضاف الهجان أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.
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