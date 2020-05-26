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أخبار البلد

نقيب البيطريين: كورونا كشفت فشل اتحاد المهن الطبية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، في بيان، علي صفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه بالرغم من كونه نائبا لرئيس الاتحاد بحكم القانون إلا أنه على مدار 4 سنوات لم ير من هذا الكيان سوى التفكك والصراعات.


وأضاف العامري، أن الصراعات والتفكك والفكر العقيم تصدرت المشهد داخل اتحاد المهن الطبية على مدار الـ 4 أعوام الماضية، نتيجة السياسات الفاشلة والأفكار البالية.

وتابع: جاءت جائحة كورونا المستجد كاشفة للفشل الذريع لكل سياساته وعدم سرعة قدرته على تلبية متطلبات أعضائه وكذلك امتصاص آثار النتائج السلبية نتيجة هذه الأزمة ما بين إصابات ووفيات واستغاثات، وغيرها لأعضاء المهن الطبية رغم كونه واحدًا من أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر .

وأوضح نقيب البيطريين أن اتحاد المهن الطبية يمتلك من السيولة النقدية أكثر من 5 مليارات جنيه ، وبالرغم من ذلك أعضاء المهن الطبية يموتون ولا يجدون مستشفيات أو ضمانات وأماكن في المستشفيات.

واشار الي أن حتى أبسط الحقوق لا يجدونها من تحاليل أو سيارات إسعاف في المحافظات ، بجانب عدم توافر الأدوية في حالة تعرضهم للإصابة بالأمراض.

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