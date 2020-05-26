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حوادث

بـ كفالة 100 جنيه.. النيابة تخلي سبيل بطل واقعة "اجري يا شيخ"

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أخلت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء سبيل كل من محمود مجدي العشري بطل واقعة فيديو " اجرى ياشيخ  " بكفالة 100 جنيه على ذمة التحقيقات بتهمة ازدراء الأديان وكسر الحظر وانتحال صفة، والسيد ناصر السيد مصور الفيديو وطاهر عادل طاهر عبد الفتاح الذي رفع الفيديو على تويتر بضمان محل اقامتهم على ذمة التحقيقات بتهمة ازدراء الأديان وكسر الحظر وتصوير شخص دون إذنه.


ومن جانبه أكد ماجد الحنبلى محامى المتهمين فى تحقيقات النيابة أن المتهم الأول طالب بالصف الأول الثانوى الازهرى ويعتاد على تلاوة القرآن للمواطنين كما أنه لم يكن لديه نية للإساءة إلى مصر او ينتمى لأى تيار دينى او سياسى، مضيفا أن المتهم الأول قام بتجميع عدد من أصدقائه ليقوموا بصلاة العيد مرتديا الملابس الازهريه لأنه طالب بالأزهر وعندما سمع صوت دورية الشرطة قام بالهرب هو والمصلون وأن المتهم الثانى الذى قام بتصوير الفيديو جاء على سبيل الدعابة ولم يكن يقصد الإساءة لمصر وأن المتهم الثالث قام برفع الفيديو على موقع تويتر بهدف الدعابة.


وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا يفيد  أثناء قيام دورية أمنية بمتابعة الحالة بمدينة نبروه فوجئوا بتجمع عدد من المواطنين لأداء صلاة العيد وعندما سمعوا صوت سارينة الشرطة فروا هاربين  وفيما بعد تداول عدد من المواطنين الفيديو الذي لا يتعدى ثوانى يظهر به شخص يرتدى ملابس ازهريه أثناء هروبه ومناداة شخص عليه بجملة "اجرى ياشيخ ".


وبالفحص تبين أنه يدعى محمود مجدي العشري طالب بالصف الأول الثانوى الازهرى وتم ضبطه هو وكل من  السيد ناصر السيد عبد الغفار  مصور الفيديو و طاهر عادل طاهر عبد الفتاح الذي قام برفع الفيديو على تويتر .


وبمواجهتهم أكدوا أنهم قاموا بذلك دون وجود نية سيئة ولم يكن مرتبا لها ولا ينتمون الى اى تيار دينى او سياسى ولم يكن فى نيتهم الإساءة لمصر وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٦٤ جنح نبروه لسنة ٢٠٢٠  وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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