المغربي: ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري فرصة لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي

فى الاقتصاد المصرى وأشادتها بتعامل الحكومة الجيد مع ازمة انتشار فيروس كورونا فرصة جيد لمجتمع الاعمال فى القطاعات الصناعية والزراعية لاستبدال سياسة الاستيراد بالإنتاج والاحلال محل الواردات والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المستهلك.

أكد محمد المغربي، الخبير الاقتصادى و التأمينى ، أن ثقة





وقال المغربى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"إن الاعتماد على المنتج المحلى سيساعد الدولة فى تخفيف أعباء الطلب على العملة الصعبة و دعم الجنيه المصرى بالاضافة الى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المجالات مما يخفض معدلات البطالة.





تابع " الأزمة العالمية الحالية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها مصر و تتمثل فى الصين، الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا ، روسيا والمملكة العربية السعودية تراجع حجم الاستيراد منها بسبب الاغلاق الذى يشهده العالم.





واوضح أن مصر لديها فرص كبيرة فى المجال الزراعى خاصة فى ظل المشروع القومى زراعة 1.5 مليون فدان وتوفير كافة المحاصيل الزراعية" .



