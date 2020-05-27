AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المغربي: ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري فرصة لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
Advertisements
علياء فوزى
أكد محمد المغربي، الخبير الاقتصادى و التأمينى ، أن ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى وأشادتها بتعامل الحكومة الجيد مع ازمة انتشار فيروس كورونا فرصة جيد لمجتمع الاعمال فى القطاعات الصناعية والزراعية لاستبدال سياسة الاستيراد بالإنتاج والاحلال محل الواردات والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المستهلك.


وقال المغربى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"إن الاعتماد على المنتج المحلى سيساعد الدولة فى تخفيف أعباء  الطلب على العملة الصعبة و دعم الجنيه المصرى بالاضافة الى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المجالات مما يخفض معدلات البطالة.

تابع "الأزمة العالمية الحالية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها  مصر و تتمثل فى  الصين، الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا ، روسيا والمملكة العربية السعودية تراجع حجم الاستيراد منها بسبب الاغلاق الذى يشهده العالم.

واوضح أن مصر لديها فرص كبيرة فى المجال الزراعى خاصة فى ظل المشروع القومى  زراعة 1.5 مليون فدان وتوفير كافة المحاصيل الزراعية" .

أضاف المغربي،أن الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عليها التعاون مع الجهات المستوردة  لتحديد الصناعات التي يجب دعمها داخليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب منها ووقف استيرادها تدريجيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير: الاقتصاد المصري قادر على التعافي من أزمة كورونا

برلمانى يطالب بحظر تصدير القمح والذرة بسبب كورونا

أبو العينين: يجب أن نحول المحنة إلى منحة.. ولابد أن نعد أنفسنا لعالم ما بعد كورونا

محي الدين: أزمة كورونا آثارها إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط

رجال أعمال وخبراء يتوقعون تحسن الاقتصاد المصري بنحو 2٪ العام الجاري بعد كورونا.. ومطالب باستغلال الأزمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الداخلية.. وتوقعات ببطالة تصل إلى 11.6٪ في 2021

عودة الصناعة المصرية.. الحكومة تبحث تصنيع مكونات الإنتاج محليا.. والبرلمان: أزمة كورونا تفتح أسواقا جديدة أمام المنتج المصري

ترشيحاتنا

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

مصري في الدوري الألماني.. معلومات عن عمر مرموش بعد مشاركته مع فولفسبورج

رفضوا استغاثته.. طرد 4 من أفراد الشرطة الأمريكية قتلوا رجلاً أسود خلال اعتقاله

لو حسيت بأعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا تعمل إيه؟.. الصحة تجيب.. فيديو

من إدلب إلى طرابلس.. كيف تحاول تركيا السيطرة على شرق المتوسط؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

الخبرة بتقول.. 7 نصائح تحميك من لصوص السيارات في الحظر