سكرتير عام محافظة الغربية يتفقد مركز قطور لمتابعة تطبيق الحظر في إجازة عيد الفطر

أنهى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، منذ قليل، جولته التفقدية بمركز قطور، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الفرات الصادرة بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها المحاسب أحمد المغاورى رئيس مركز ومدينة قطور.





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وتفقد سكرتير عام محافظة الغربية ، قرية دماط، وكذلك أعمال تطوير منطقة السويقة بمدينة قطور ، تمهيدا لتجهيزها بالشكل اللائق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين تماما، وبما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة المترددين على الأسواق من المواطنين.





وأضاف "يونس" أن مركز قطور شهد منذ الصباح الباكر حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة العامة علي ترعة ميت يزيد من وحدة سجين الكوم حتى وحدة بلتاج، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جانبه، أوضح المحاسب أحمد المغاوري ، رئيس مركز ومدينة قطور ، أنه تم رفع مخلفات القمامة من على ترعة ميت يزيد، ورفع تراكمات القمامة من إحدى البؤر بقرية الشين، .



