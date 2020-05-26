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محافظات

سكرتير عام محافظة الغربية يتفقد مركز قطور لمتابعة تطبيق الحظر في إجازة عيد الفطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:37 م
سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الغربية يتفقد مركز قطور
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احمد علي
أنهى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، منذ قليل، جولته التفقدية بمركز قطور، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الفرات الصادرة بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها المحاسب أحمد المغاورى رئيس مركز ومدينة قطور.

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وتفقد سكرتير عام محافظة الغربية، قرية دماط، وكذلك أعمال تطوير منطقة السويقة بمدينة قطور ، تمهيدا لتجهيزها بالشكل اللائق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين تماما، وبما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة المترددين على الأسواق من المواطنين.

وأضاف "يونس" أن مركز قطور شهد منذ الصباح الباكر حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة العامة علي ترعة ميت يزيد من وحدة سجين الكوم حتى وحدة بلتاج، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح المحاسب أحمد المغاوري ، رئيس مركز ومدينة قطور ، أنه تم رفع مخلفات القمامة من على ترعة ميت يزيد، ورفع تراكمات القمامة من إحدى البؤر بقرية الشين، .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الجهود التنفيذية بالوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن خلال أيام العيد لرفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات واستمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا.
سكرتير عام محافظة الغربية يتفقد مركز قطور لمتابعة تطبيق الحظر في إجازة عيد الفطر
سكرتير عام محافظة الغربية يتفقد مركز قطور لمتابعة تطبيق الحظر في إجازة عيد الفطر
سكرتير عام محافظة الغربية يتفقد مركز قطور لمتابعة تطبيق الحظر في إجازة عيد الفطر
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